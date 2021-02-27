Стало известно о нежелании Месси получать полмиллиарда евро в «Барселоне»

Стало известно о нежелании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси получать полмиллиарда евро в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболисту неважно, сколько он заработает. Вместо этого ему необходим сильный спортивный проект, который позволил бы команде завоевать титул в этом или следующем сезоне. Отмечается, что руководство каталонцев самостоятельно предложило ему такой контракт, включив в него многие пункты.

31 января издание El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Кроме того, в случае ухода из клуба форвард получит 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Аргентинец захотел уйти из «Барселоны» после случившегося.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.

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