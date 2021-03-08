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США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки военной базы в Ираке

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Вооруженные силы США нанесут ответный удар по атаковавшим их базу в Ираке боевикам при необходимости, заявил глава Пентагона генерал Ллойд Остин в беседе с ABC News.

Министр отметил, что США уже получили некоторую информацию о том, кто именно стоит за атакой на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад в Ираке, которая произошла 3 марта. В настоящее время эти данные проверяются.

В результате удара были ранены пятеро американцев и погиб один человек — сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

«При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем», — сказал Остин.

14 февраля аналитики американской исследовательской организации RAND, связанной с правительством страны, признали проблему с числом мирных жертв авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке.

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