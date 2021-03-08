«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме автогол на свой счет записал защитник «ирисок» Бен Годфри. Во второй половине игры отличился Жоржиньо.

«Челси» благодаря победе набрал 50 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. «Эвертон» имеет в активе на четыре очка меньше и находится на пятой позиции.

«Челси» в следующем туре 13 марта на выезде сыграет с «Лидсом». «Эвертон» в тот же день на своем поле примет «Бернли».