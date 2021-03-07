«Тоттенхэм» выиграл лондонское дерби благодаря дублям Бэйла и Кейна

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Гарет Бэйл и Харри Кейн. У гостей отличился Кристиан Бентеке.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 45 очков и выйти на шестое место. В активе «Кристал Пэлас» 34 очка, команда находится на 13-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 14 марта на выезде сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» днем раньше дома примет Вест «Бромвич».