Российский хоккеист пробил стену многоэтажного паркинга на Porsche

Российский хоккеист Денис Казионов пробил стену многоэтажного паркинга на Porsche. Видео доступно на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел на стоянке ЖК «Ривер Парк» в Москве. Спортсмен пытался припарковаться и пробил стену паркинга, из-за чего часть автомобиля застряла в стене и повисла на высоте третьего этажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Казионов известен выступлениями за такие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как магнитогорский «Металлург», минское «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик». В прошлом сезоне он провел 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав девять очков.