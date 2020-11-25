Непобежденный боец MMA устроил драку на дороге в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Абасов устроил драку из-за дорожного конфликта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в полицию обратился мужчина, рассказавший, что неизвестный на машине Porsche устроил потасовку на улице Свобода, в ходе которой нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Потерпевший написал заявление о нападении, и Абасов был доставлен в отделение для проверки.

4 декабря Абасов должен был участвовать в турнире ONE Championship в Сингапуре в бою против представителя Казахстана Кайрата Ахметова. Непобежденный боец провел пять поединков по правилам смешанных единоборств.

13 ноября в Москве произошла еще одна драка между бойцами MMA Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. По словам пострадавшего, причиной драки стал денежный долг. В итоге спортсмены помирились.

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