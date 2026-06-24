В Госдуме рассказали о повышении пенсий для двух категорий граждан

Депутат Бессараб: В июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий

В июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий для граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности, поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что этим категориям граждан вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии, а также автоматически назначат надбавку за уход.

«В июле будет точечное повышение пенсий, это не массовое повышение. Граждане, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства», — пояснила депутат.

По ее словам, фиксированная выплата к страховой пенсии сегодня составляет 9584,69 рубля. После удвоения она составит 19 169,38 рубля. Кроме того, в состав пенсии включается надбавка за уход — ранее она составляла 1200 рублей и требовала заключения отдельного договора. Теперь же надбавка назначается автоматически и составляет 1400 рублей.

Между тем Бессараб уточнила, что если родственник, например студент, хочет сохранить социальные гарантии и включить период ухода в страховой стаж, договор по-прежнему нужно заключить и предоставить в Социальный фонд.

Депутат также напомнила, что выплата любой пенсии осуществляется только на карту платежной системы «Мир». Для ее оформления достаточно обратиться в Социальный фонд или МФЦ. Если карты нет, пенсионер может получать пенсию на руки через доставку Почтой России.

Ранее сообщалось, что за два года средний размер пенсии россиян увеличился почти на 4,5 тысячи рублей. По данным Соцфонда, в мае 2026 года средняя пенсия составила 25 399 рублей, в том же месяце в 2024 году ее размер был на уровне 20 949 рублей. Таким образом, за два года значение выросло на 4450 рублей.