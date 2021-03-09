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В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на перебои с поставками вакцины и отметила, что Европа устала быть «козлом отпущения». Ее слова передает Bloomberg.

Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности, AstraZeneca, за темпы производства, подчеркнув, что компания не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе. «Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании», — подчеркнула фон дер Ляйен.

На фоне проблем с поставками растет смертность от коронавируса в Европе. В частности, на днях общее число жертв вируса в Италии превысило 100 тысяч человек. Из-за этого страны блокируют экспорт вакцин, производимых на их территории, в другие страны.

По данным издания, AstraZeneca поставила в ЕС 10,7 миллионов доз препарата, в то время как до конца марта обещала поставить 40 миллионов доз.

7 марта в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из партии, после прививки из которой скончалась медсестра. С этой же партией связан и другой необычный случай — у 35-летней пациентки, тоже медработницы, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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