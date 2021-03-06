Мир
 
Последние новости
Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по Донбассу
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
На строительство железных дорог в Сибири отправят армию
Назван «безобидный» предвестник серьезных заболеваний
Трансфер бывшего игрока «Ювентуса» в клуб Бэкхема вызвал подозрение в США
В Москве тесть заказал похищение и убийство зятя 
Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом
Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Франция задумалась об остановке поставок вакцины за пределы Евросоюза

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael Matthey / www.imago-images.de

Франция задумалась о том, чтобы остановить поставки антикоронавирусной вакцины за пределы Евросоюза. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Daily Mail.

По словам чиновника, Франция может взять пример с Италии, которая заблокировала поставку 250 тысяч доз препарата AstraZeneca в Австралию. Такое решение итальянские власти объяснили тем, что вакцина необходима в первую очередь гражданам страны.

Веран считает, что Франция тоже может поступить так же, если процесс вакцинации населения в стране будет идти слишком медленно.

Италия стала первой страной Евросоюза, которая воспользовалась новыми экспортными законами для остановки поставок вакцины. В Австралии заявили, что очень разочарованы этим шагом, который свидетельствует об отчаянии. Австралия только готовится открыть собственное производство препаратов, а потому зависит от экспортных поставок вакцины.

В начале февраля эксперты международной страховой компании Euler Hermes пришли к выводу, что слишком низкие темпы вакцинации в Европе грозят значительными потерями и даже провалом в экономике. Промедление в этом процессе уже наблюдается и может закончиться дополнительными расходами на сумму 90 миллиардов евро только в 2021 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Now France threatens to block vaccine shipments after Italy stopped 250,000 jabs going Down Under - as Australia swipes at 'desperate' EU for not being in 'a good position like us'
Австрия начала переговоры с Россией по поводу поставок «Спутника V»
Европейская страна начала прививать граждан российской вакциной «Спутник V»
ЕС недополучит десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca