Названа сумма призовых Большунова за чемпионат мира

Названа сумма призовых российского лыжника Александра Большунова за выступление на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Ее приводит издание Dagbladet.

Большунов заработал 3,06 миллиона рублей. Его показатель стал лучшим среди участников-мужчин. Лидером по призовым среди женщин стала норвежка Тереза Йохауг, заработавшая 4,48 миллиона рублей. Отмечается, что эти суммы не являются окончательными, так как лыжники получат бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Чемпионат мира проходил с 23 февраля по 7 марта. На турнире Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Россиянин находился на испытательном сроке во время чемпионата мира из-за стычки с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Кроме того, он был обязан выплатить штраф в размере примерно 160 тысяч рублей.