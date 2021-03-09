Букмекеры предсказали имя дочери принца Гарри и Меган Маркл

Британские букмекеры предсказали имя второго ребенка британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после того, как в интервью американской телеведущей Опре Уинфри они заявили, что ждут девочку. Об этом свидетельствуют данные самых популярных ставок на сайте агрегатора Oddschecker, передает РИА Новости.

Так, более 50 процентов ставок сделано на имя Диана. На втором месте по популярности — Елизавета, на третьем — Грейс. Также среди возможных вариантов — Алиса, Александрия и Екатерина.

Ранее в букмекерской фирме Ladbrokes предсказывали, что имя второго ребенка, как и у первенца, будет начинаться с буквы «А». Вероятность имен Альфи и Александра оценивалось как четыре к одному. По другой версии, его назовут в честь прабабушки, британской королевы Елизаветы II. Вероятность того, что ребенок получит имя покойной матери принца Гарри принцессы Дианы, составляло десять к одному.

8 марта принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка. «Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?» — сказал он.

14 февраля принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка. Слухи о новой беременности герцогини Сассекской появились еще в 2020 году и временно утихли лишь после известия о выкидыше, который она перенесла в июле 2020 года.

У четы уже есть сын: двухлетний Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, который появился на свет шестого мая 2019 года. Новый ребенок станет 12-м правнуком королевы и займет восьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, отца — принца Гарри, и старшего брата Арчи.