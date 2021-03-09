В якутском парке появился корабль из «Звездных войн»

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В Якутске построили копию космического корабля из «Звездных войн». Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

Команда создала макет Razor Crest за несколько месяцев. На борту предусмотрено место для малыша Йоды. Корабль составил 14 метров в длину, четыре метра в высоту. Он будет находиться под охраной в местном парке «Урдэл».

Ранее в якутской республиканской библиотеке для слепых начали записывать аудиокниги на языках коренных малочисленных народов Севера. По словам директора библиотеки Айталины Никитиной, у людей с проблемами зрения, живущих в арктически районах республики, появится возможность «соприкоснуться с культурой, искусством на родном языке».