25-летний футболист попытался переплыть реку и погиб

Уругвайский нападающий Франко Акоста, известный по выступлениям в Испании, погиб при попытке переплыть реку Пандо. Об этом сообщает ESPN.

6 марта о пропаже игрока сообщил его брат. После празднования своего дня рождения спортсмен попытался переплыть реку Пандо. Тело игрока обнаружили в понедельник.

Акоста — воспитанник уругвайского «Феникса». В 2015 году он принял участие в молодежном чемпионате мира, после чего привлек внимание «Вильярреала». На его счету 48 матчей и семь голов в составе второй команды. Также Акосту отдавали в аренду «Расингу» из Сантадера.

8 марта сообщалось о смерти английского футболиста Люка Беннетта. Спортсмену было 17 лет. Он погиб от удара током.

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