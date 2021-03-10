Стал известен размер миллионной премии Черчесова за товарищеские матчи

Стал известен размер премии главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за товарищеские матчи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, за победу Черчесов вместе с администраторами команды получает 20 миллионов рублей, а за ничьи — около 10 миллионов. Отмечается, что половину суммы получает главный тренер, остальные деньги между собой делит тренерский штаб.

До чемпионата мира 2018 года сумма бонусов была вполовину ниже — за победы тренерам начислялось девять миллионов рублей на всех, за ничьи — около четырех миллионов. Прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий с командой на всех получал по пять миллионов.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до четвертьфинала.

Отечественная команда вернется к выступлениям весной. 24 марта команде предстоит матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Российские игроки сыграют с Мальтой.

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