Астронавт заменит космонавта в полете на МКС

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай заменит российского космонавта Сергея Корсакова в полете на Международную космическую станцию (МКС), который состоится 9 апреля. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Американский астронавт отправится на МКС вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. В корпорации замену Корсакова на Ванде Хая объяснили обязательствами в рамках соглашения с компанией Axiom Space, Inc. по осуществлению полета американского астронавта на борту корабля «Союз МС-18». Там добавили, что состав экипажа изменили по настоятельным просьбам американской стороны.

Изменения коснулись и дублирующего состава. Космонавта Дмитрия Петелина заменили на астронавта НАСА Энна МакКлейна.

Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили женщин с праздником 8 Марта с борта МКС.