На Байкале инспектор заповедника получил уголовное дело после поимки браконьеров

Следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении Сергея Красикова, инспектора Байкальского заповедника в Бурятии, задержавшего с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

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Как следует из постановления Мухоршибирского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России (СКР), в отношении Красикова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ.

Согласно этой квалификации, инспектору грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным Минприроды России, браконьеры, задержанные Красиковым, вели незаконную охоту в октябре 2020 года с помощью так называемого лучения — ослепления животных ярким светом с последующим отстрелом оцепеневших зверей.

В автомобиле задержанных были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, а также изъято оружие. Ущерб природе от их действий оценивается в 80 тысяч рублей. По мнению директора заповедника Василия Сутулы, за браконьерами из Улан-Удэ, «предположительно, стоят богатые покровители».

Как заявил Сутула, травмы, ставшие основанием для уголовного дела против инспектора Красикова, браконьеры могли получить, когда, спасаясь от преследования, выпрыгивали ночью на ходу из машины. При этом их автомобиль по касательной задел Красикова, в результате чего он получил перелом руки и сотрясение мозга. Но в возбуждении уголовного дела из-за полученных травм инспектору отказали.

Между тем вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев уже поручил Минприроды России и властям Бурятии взять на контроль ситуацию с уголовным делом в отношении инспектора Красикова.