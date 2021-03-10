На Украине возмутились празднованием открытия женских туалетов в университете

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины из-за проведения торжественного открытия женских туалетов в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец», — возмутился Кремень.

Он заявил, что будет добиваться проведения служебного расследования по факту зафиксированного «действа». «Что-то там не то», — считает Кремень.

Ранее в украинских СМИ было обнародовано видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций к 8 Марта провели торжественное мероприятие по случаю открытию женских туалетов. Оно проводилось на русском языке.