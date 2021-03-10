Илон Маск назвал причину взрыва Starship

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал причину взрыва прототипа космического корабля Starship. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Маск объяснил, что двигатель SN10 имел низкую тягу, вероятно, из-за частичного попадания гелия из топливного бака. Он отметил, что из-за удара на скорости 10 метров в секунду сломались опоры и часть «юбки». При этом предприниматель подчеркнул, что уже готовятся несколько исправлений для испытаний SN11.

Ранее сообщалось, что прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после приземления на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту около десяти километров, выполнил запланированные маневры, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил ее.