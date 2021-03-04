Илон Маск прокомментировал взрыв Starship

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал испытание прототипа космического корабля Starship и его взрыв после приземления. Об этом он написал в комментариях под своим постом в Twitter.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!», — подчеркнул Маск.

Основатель компании отметил, что команда SpaceX делает огромную работу. Он добавил, что когда-нибудь настоящим показателем успеха станет то, что полеты Starship станут обычным явлением.

Ранее сообщалось, что прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после приземления на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту около десяти километров, выполнил запланированные маневры, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил ее.