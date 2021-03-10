Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, где, по заявлениям британских властей, он был отравлен вместе с дочерью Юлией, будет выставлен на продажу после 13 тысяч часов уборки. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, жилище Скрипаля с четырьмя спальнями было выкуплено советом графства Уилтшир, после чего в нем на протяжении полутора лет проводилась уборка. Также были очищены 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы были обнаружены следы яда. Местные власти намерены перестроить и переоборудовать дом, который будет продан в долевую собственность.

Строительные работы внутри здания уже начались, и теперь в нем есть новая ванная комната и три гостиные.

Дом должен использоваться в качестве жилого помещения и не может быть продан или сдан в аренду. Согласно кадастровым материалам, дом был куплен за 260 000 фунтов стерлингов (более 26 миллионов рублей) 12 августа 2011 года, до инцидента со Скрипалями.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.