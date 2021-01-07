Умерла мать Сергея Скрипаля

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена скончалась в возрасте 93 лет после госпитализации с подозрением на коронавирус. Об этом РИА Новости рассказала его племянница Виктория.

По ее словам, россиянка умерла в четверг, 7 января, в пять часов. Скрипаль лежала в реанимации Ярославля с 25-процентным поражением легких. «Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», — пояснила Виктория.

Племянница Скрипаля пояснила, что не может сообщить его семье о смерти родственницы. Она попросила знакомых связаться с британским посольством, где пообещали оперативно передать Сергей и его дочери Юлии эту информацию.

Женщину госпитализировали 30 декабря. Днем ранее у нее поднялась температура до 40 градусов, ей дважды вызывали скорую и отвезли на платную КТ — в городской больнице якобы отказали из-за отсутствия квот. Врачи взяли у нее анализ на COVID-19, однако результаты до сих пор неизвестны. При этом тест племянницы на коронавирус оказался положительным.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отвергает обвинения.