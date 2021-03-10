Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил завести страницы в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Володин заявил о намерении завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. По его словам, это эффективный способ обратной связи и коммуникации.

При этом аккаунтов в зарубежных соцсетях Facebook, Instagram и Twitter политик заводить не собирается до тех пор, пока они «ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство».

В 2019 году Володин отчитал депутата от КПРФ Ольгу Алимову за мат в соцсетях. В ответ она объяснила, что использует нецензурную лексику не часто и только потому, что иногда другими словами невозможно описать происходящее в стране.