Российские фристайлисты добились исторической победы на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова завоевала золото в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике. В суперфинале россияне набрали 300,94 балла. Вторыми стали швейцарцы (293,46 балла), третьими — американцы (283,97 балла). Ранее российским спортсменам ни разу не удавалось победить в этой дисциплине.

9 марта сообщалось, что 18-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото чемпионата мира в парном могуле. На втором месте расположилась еще одна россиянка Виктория Лазаренко.

Чемпионат мира проходит в Казахстане. Отечественная команда выступает на турнире под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за запрета, наложенного Спортивным арбитражным судом.