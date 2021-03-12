Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился

Гендиректор компании Ant Group, спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма, уволился. Место Саймона Ху займет председатель правления Эрик Цзин, передает Reuters.

Отставку Ху связывают с личными причинами, другие подробности не приводятся. В компанию он пришел в 2018-м, а до этого работал в Alibaba Group Holding.

В ноябре власти Китая распорядились приостановить IPO (первичное размещение акций на бирже) Ant Group (дочка Alibaba) якобы из-за высказываний Джека Ма. Миллиардер раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

После конфликта с властями сам Ма долгое время не появлялся на публике. Позднее стало ясно, что он пользовался частным самолетом для поездок по стране. Он был в Пекине и на острове Хайнань. Известно, что на острове Ма играл в гольф, в то время как в столицу Китая, по всей видимости, отправлялся ради переговоров вокруг Ant Group.

Также в начале марта сообщалось, что недовольные срывом IPO сотрудники Ant Group начали увольняться. В преддверии IPO руководство Ant Group остановило программу выкупа акций у сотрудников, для многих из них ценные бумаги компании составляли большую частью дохода. После срыва первичного размещения работники оказались держателями акций, ценность которых не может определить даже сама компания.