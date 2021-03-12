Больной раком пес пришел в ветклинику и был спасен

В Бразилии бездомный пес самостоятельно пришел в ветеринарную клинику, где у него нашли и прооперировали раковую опухоль. Сейчас животное находится под личным присмотром одного из врачей, пишет Daily Mail.

Так, врачи из муниципалитета Жуазейру-ду-Норти заметила пса, который, хромая, забрел в помещение клиники. Когда один из ветеринаров подошел к собаке, та показала ему лапу с вросшим ногтем. Врачи решили обследовать животное, и нашли у него раковую опухоль в области гениталий.

Медики решили спасти пса: прооперировать и провести ему курс химеотерапии. Ветеринар Дейс Сильва заверила, что собака хорошо отреагировала на процедуру и сейчас выглядит более здоровой и энергичной. Ветеринары намерены продолжить курс лечения.

Пока для пса ищут новый дом, Сильва разместила его у себя. Несмотря на то, что в клинику поступило несколько звонков от желающих приютить собаку, за документами на нее пока никто не пришел.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Игуату, штат Сеара, бездомный пес остался охранять и ухаживать за раненым собратом, который попал под машину. После раненая собака получила первую помощь, но пока не может ходить. Благотворительная организация собирает деньги на ее лечение. Когда она поправится, для обеих собак планируют подыскать хозяев.