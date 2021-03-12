На Украине пообещали отключать воду и свет за нарушение карантина

Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал пообещал отключать воду, свет и канализацию магазинам, клубам и кафе, которые нарушают карантинные ограничения и ведут работу в ночное время, несмотря на запрет. Соответствующее обращение к бизнесменам он разместил на своей странице в Facebook.

Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом Тернополь в начале марта был объявлен «красной» зоной распространения инфекции. При этом, по словам мэра, многие предприятия ведут работу ночью и не соблюдают требований к безопасности посетителей. «Если будет доказано, что работа таких заведений способствует распространению инфекции, то речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей», — подчеркнул Надал.

Он пояснил, что отключение может продлиться вплоть до окончания карантина и призвал полицию, службы ЖКХ и надзорные органы усилить контроль за соблюдением всех санитарных предписаний в городе.

По последним данным, в Тернополе зафиксировано более 45 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, при том что его население составляет чуть более 200 тысяч человек.

Ранее депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду из-за возможности введения нового локдауна. По его словам, малый и средний бизнес уже не сможет перенести новых ограничений, а граждане — найти средств на покупку продуктов.