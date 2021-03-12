Самый большой флаг Украины приспустили

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили из-за ветра до улучшения погодных условий. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет агентство «Українські Новини».

По словам председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа, флаг будет оставаться приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

«Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому снова должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище», — заявил он.

Ранее сообщалось, что самый большой флаг Украины порвался. По словам сотрудников столичной коммунальной службы, это произошло то ли от ветра, то ли из-за низкого качества материала.

22 августа 2020 года в Киеве рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне было торжественно поднято самое большое знамя страны. Это произошло накануне празднования Дня флага. По словам мэра Киева Виталия Кличко, флаг установлен силами меценатов. На него было потрачено 47 миллионов гривен (около 130 миллионов рублей).