Самый большой флаг Украины порвался

В Киеве по техническим причинам опустили самый большой флаг Украины. Об этом сообщает портал Vesti.ua.

По словам сотрудников столичной коммунальной службы, флаг порвался то ли от ветра, то ли из-за низкого качества материала.

Флаг собираются заменить, в запасе есть еще пять знамен, произведенных из разных тканей. Тем не менее коммунальщики сначала попробуют отремонтировать и поднять тот флаг, что есть сейчас.

22 августа в Киеве, рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне, было торжественно поднято самое большое знамя страны. Это произошло накануне празднования Дня флага. По словам мэра Киева Виталия Кличко, флаг установлен силами меценатов. На него было потрачено 47 миллионов гривен (около 130 миллионов рублей).