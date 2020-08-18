Кличко поддержал протесты в Белоруссии

Мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку начавшихся в Белоруссии после президентских выборов протестов. Экс-чемпион мира по боксу выложил в своем Instagram-аккаунте фото с бело-красно-белым флагом, который используется белорусской оппозицией.

#жывебеларусь Фото опубликовано @vitaliyklitschko

На снимке флаг висит на здании Киевской городской администрации. Мэр столицы Украины также добавил к публикации хэштег #жывебеларусь.

Ранее Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Белоруссии Игоря Кизима для проведения консультаций по оценке перспектив украинско-белорусских отношений «в новой реальности». По словам главы МИД, такое решение было принято властями с учетом всего комплекса факторов.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.