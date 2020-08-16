В Киеве пожаловались на провокационное поведение Лукашенко

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев якобы пытается заставить Минск провести еще одни выборы, можно оценивать как сознательное нагнетание конфликта и провокационное поведение. На это офис президента Украины указал в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, в воскресенье, 16 августа.

В Киеве пожаловались, что высказывания белорусского лидера не отличаются корректностью и взвешенностью и представляют собой откровенную ложь. «Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Белоруссии и внутреннего недоверия?» — задались вопросом в офисе украинского президента.

Там подчеркнули, что Украина уважает географические и политические границы других государств, и призвали белорусские власти уважать права и свободы своих граждан.

Ранее 16 августа Лукашенко во время митинга в его поддержку в центре Минска заявил, что ближайшие соседи Белоруссии, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы. При этом он подчеркнул, что если республика пойдет у них на поводу, то перестанет существовать как государство.