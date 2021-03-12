На Украине предложили запретить оппозиционные партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Партия Шария». С соответствующей инициативой выступили депутаты Львовского горсовета, пишет «Львовский портал».

Отмечается, что требование запретить их деятельность депутаты объяснили «пророссийской позицией» указанных политических ячеек. «Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства», — говорится в тексте заявления членов горсовета.

За инициативу высказался 51 депутат. Они также добавили, что запретом перечисленных партий в Верховной Раде подтвердят осуждение «деятельности представителей российского агрессора».

11 марта сообщалось, что окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность оппозиционной «Партии Шария». Сам лидер партии, Анатолий Шарий, ранее отреагировал на подозрения в госизмене разжигании межнациональной розни фразой «Пошли они в задницу с этой госизменой».