Противник российского спорта пожалел заподозренного в приеме допинга латвийца

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, высказался о временном отстранении латвийца Андрея Расторгуева. Его слова приводит Aftonbladet.

Самуэльссон пожалел соперника, заподозренного в приеме запрещенных препаратов. «Расторгуев — один из самых приятных парней на Кубке мира, поэтому если он замешан в допинге, то это печально. Потенциально его карьера разрушена, и это очень грустно», — отметил спортсмен.

Ранее 12 марта Расторгуев в Facebook обратился к болельщикам в связи со своим отстранением. Он заявил, что решение Международного союза биатлонистов не стало неожиданностью. При этом латвиец подчеркнул, что никогда не принимал запрещенных веществ и выступает за честный спорт.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, он был противником возвращения биатлониста Александра Логинова в спорт после отстранения с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года за применение запрещенного эритропоэтина. Швед называл победы россиянина позором.