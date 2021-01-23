Противника российского спорта расстроила победа Логинова на Кубке мира

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Его слова приводит Expressen.

Противника российского спорта расстроила победа россиянина. «Он не мой любимчик. Лучше бы победил кто-то другой», — заявил 23-летний Самуэльссон.

22 января Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, преодолев дистанцию в 20 километров за 48 минут 41,8 секунды. После победы россиянин заплакал. Эта золотая медаль стала первой в личных гонках для сборной России в сезоне-2020/2021 и первой личной медалью, которую завоевал представитель России, с февраля 2020 года.

Самуэльссон — противник возвращения Логинова в спорт после отстранения с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го за применение запрещенного эритропоэтина. В частности, он называл победы россиянина позором.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



