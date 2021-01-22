Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию в 20 километров за 48 минут 41,8 секунды. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (плюс 58,5 секунды), третье — француз Кентен Фийон-Майе (плюс одна минута 10,6 секунды).

Это золото стало первым в личных гонках для сборной России в сезоне-2020/2021 и первой личной медалью с февраля 2020 года. В рамках этапа Кубка мира в Антхольце состоятся также женские и мужские масс-старты и эстафеты.

10 января российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Российскую сборную, кроме Логинова, представили также Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Эдуард Латыпов.