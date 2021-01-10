Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке мира

Российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российскую сборную на старте представили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Второе место досталось спортсменам из Норвегии. Третью строчку заняли французы.

Отечественные спортсмены преодолели дистанцию за один час восемь минут и 21,7 секунды. Таким образом, российским биатлонистам удалось прервать длительную безвыигрышную серию, которая насчитывала 43 неудачных старта.

Пятый этап Кубка мира завершится супермикстом. Трансляция гонки начнется в 16:40 по московскому времени.