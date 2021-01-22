Логинов объяснил слезы после победы на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Слова спортсмена прозвучали в эфире «Матч ТВ».

28-летний россиянин признался, что его реакция связана со смертью отца. Логинов-старший скончался в начале января. «Мне жаль, что папа не увидел моей победы. Это была бы и его радость», — заявил он.

Ранее 22 января Логинов победил в индивидуальной гонке. Эта золотая медаль стала первой в личных гонках для сборной России в сезоне-2020/2021 и первой личной медалью, которую завоевал представитель России, с февраля 2020 года.

10 января российские биатлонисты одержали победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Российскую сборную, кроме Логинова, представили также Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Эдуард Латыпов.