Песков прокомментировал британскую статью о влиянии силовиков на решения Путина

Качество аналитики в англосаксонских СМИ в отношении ситуации в России существенно снизилось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждения Financial Times о влиянии российских силовиков на решения главы государства Владимира Путина, передает ТАСС.

«Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. <...> Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась», — добавил представитель Кремля. При этом он отметил, что Россия готова «терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит».

В четверг, 11 марта, британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного кремлевского чиновника написала о влиянии силовиков на решения Путина. В частности, речь шла о председателе Следственного комитета Александре Бастрыкине и главе Росгвардии Викторе Золотове. «Давление силовиков из путинского круга сильно как никогда. Противостоять этому становится все труднее», — привело издание слова неназванного источника.