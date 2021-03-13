Назван лидер по росту преступности среди регионов России

Лидером роста преступности среди регионов России на душу населения по итогам 2020 года оказался Севастополь. Этот субъект назвали в Генпрокуратуре, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, преступность в Севастополе выросла на 44 процента по сравнению с 2019 годом.

На втором месте — Санкт-Петербург (26 процентов), на третьем — Ленинградская область (около 13 процентов).

В улучшении криминогенной обстановки лидируют три региона: Чечня, Северная Осетия и Адыгея. Преступность по итогам года упала там на 17, 15 и 12,4 процента соответственно.

3 марта президент Владимир Путин заявил, что в некоторых российских регионах зафиксирован рост преступности. Путин уточнил, что за шесть лет преступность в IT-сфере выросла более чем в 10 раз. Он поручил МВД активно мониторить интернет и наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи.