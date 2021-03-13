В Совфеде отреагировали на призыв Украины «предоставить доступ» в Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков отреагировал на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «предоставить полный доступ» в республику. Свою оценку он озвучил в разговоре с RT.

«Мне даже начало его [заявления] не нравится, несмотря на то, что это штамп — про оккупирующую державу», — заявил Цеков. По его словам, Россия — не оккупирующая, а восстанавливающая и защищающая Крым страна.

Сенатор добавил, что Кулеба находится в ряду политиков, для которых ложь по отношению к России является нормой. Цеков указал, что никаких запретов и препятствий для посещения Крыма нет и глава МИД Украины это понимает.

12 марта Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам он необходим, но указал, что такая необходимость продиктована международным правом. Депутат Руслан Бальбек в ответ заявил, что все посещают Крым в соответствии с российскими правилами, и на условиях Киева это происходить не будет.

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет рекомендовал Кулебе обратиться в российское министерство иностранных дел и согласовать свой визит. Он добавил, что многие известные политики и депутаты из различных стран без проблем неоднократно посещали республику.