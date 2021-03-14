«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вернулся на второе место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу встречи решил автогол в исполнении защитника лондонцев Крэйга Доусона.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 57 очков и вернуться на второе место в чемпионате. «Вест Хэм» имеет в активе 48 очков и занимает пятую строчку.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 3 апреля дома примет «Брайтон». «Вест Хэм» 21 марта на своем поле сыграет с «Арсеналом».