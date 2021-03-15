Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина

Житель Москвы сделал прививку от коронавируса в возрасте 104 лет и стал самым пожилым вакцинированным в столице. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает «Интерфакс».

«Этот пациент перенес прививку очень хорошо, мы на сегодняшний день наблюдаем за его состоянием», — сказал он.

По словам Тяжельникова, всего в городе от COVID-19 привились более 700 тысяч человек, половина из них старше 60 лет. «По сути, вакцинация — это единственный способ защитить пожилых пациентов. Мы должны процессы вакцинации активизировать, как никогда», — отметил медик.

Он уточнил, что сейчас прививка доступна в том числе московским пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что всего в России курс вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли 3,5 миллиона человек. Иммунитет после укола должен сохраняться до двух лет.