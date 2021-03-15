Задержанного в Абхазии героя ДНР оставили под стражей

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии оставила под стражей героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу, которого задержали ранее по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Кассационной коллегии Мимоза Цушба заявила, что постановление Сухумского городского суда, по которому Авидзба был арестован, оставлено без изменения. Адвокат обвиняемого Инга Габилаиа заявила о намерении обжаловать решение в президиуме Верховного суда.

Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны вечером 4 марта Службой государственной безопасности (СГБ) Абхазии. Позже стало известно, что его обвиняют в незаконном хранении оружия; по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста по причине разочарования в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014-го по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя самопровозглашенной республики.