Командиры Донбасса обратились к властям Абхазии из-за задержания Героя ДНР

Донбасские командиры обратились к властям Абхазии освободить Героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной. «Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его выраставшей», — говорится в обращении к абхазским властям.

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Авторы письма призвали бережно и внимательно разобраться в ситуации и принять меры к освобождению Авидзбы и других задержанных — Станислава Культа, Талеха Гасанова, Андрея Лактионова.

Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.

7 марта стали известны подробности обвинения, выдвинутых Авидзбе. Сообщалось, что его обвиняют в незаконном хранении оружия; по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Бывший помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны вечером 4 марта. В МВД сообщили, что по месту его жительства в селе Гумиста Сухумского района силовики изъяли патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста по причине разочарования в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014-го по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя самопровозглашенной республики.

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