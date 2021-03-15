Обладатель «Золотой бутсы» назвал признак «ковидного футбола»

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал о главных особенностях футбола во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам форварда, основной признак «ковидного футбола» — отсутствие болельщиков на трибунах, из-за чего футболисты получают от игры гораздо меньше удовольствия. «Без них не хватает страсти, эмоций, рева стадиона, празднования победы с фанатами», — добавил Иммобиле.

Нападающий по итогам прошлого сезона получил «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру во всех европейских чемпионатах. Иммобиле забил 36 мячей в 37 матчах итальянского первенства.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш серии А в прошлом сезоне приостанавливался. Нынешний чемпионат по той же причине проходит без зрителей на трибунах.

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