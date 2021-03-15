Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию с партией Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности политической силы войти в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Тимошенко, предложение о коалиции находится «на столе» у партии Зеленского. «Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины», — подчеркнула она.

Политик призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны. «Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику (...) вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», — заключила Тимошенко.

В ноябре прошлого года Тимошенко рассказала о стратегии властей по уничтожению жителей страны. Политик заявила, что реализация медицинской реформы предыдущего президента Петра Порошенко «поставила украинцев на грань выживания».