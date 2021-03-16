Раскрыты штрафы за продажу гаджетов без российских приложений, которые начнут выписывать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение закона об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями. Закон касается программ, разработанных в России и других странах Евразийского союза. Максимальная сумма штрафов составит 200 тысяч рублей.

Соответственно, в Кодекс РФ об административных правонарушениях была внесена поправка о реализации «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами». Продажи описанных устройств без предварительно установленных приложений караются штрафом должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Соответствующие нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее Apple — в соответствии с новым законом — согласилась предустанавливать российский поисковик на продаваемые в России iPhone и iPad. 15 марта Минцифры решило подготовить постановление, которым намерена обязать производителей смартфонов предустанавливать отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузеры россиян.