Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста

Детский хоккейный тренер Вячеслав Курочкин приговорен к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

В ходе судебного разбирательства специалист был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Инцидент с участием Курочкина произошел 18 марта 2016 года. В конце тренировки детской хоккейной команды спортсмены начали собирать шайбы. Один из них подбросил снаряд, который случайно попал в шею восьмилетнему ребенку. Хоккеист потерял сознание, после чего умер.

16 марта в Ярославле скончался 19-летний игрок команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Спортсмен во время игры принял на себя шайбу, которая попала в область головы.