Самая сексуальная спортсменка мира потренировалась в коротких облегающих шортах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию с тренировки.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в коротком белом топе и облегающих черных шортах. Она написала, что полюбила бег с раннего детства и до сих пор хранит эту страсть. «Становиться самой быстрой — мое главное желание», — написала Шмидт.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.