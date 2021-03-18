В России легализуют гостевые дома

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по регулированию в России деятельности гостевых домов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе кабмина.

Соответствующая задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля текущего года. Предполагается, что решение позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

«Необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности», — отметил Мишустин.

В свою очередь, руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что выступает за разрешение в России гостевых домов, как и большинство субъектов страны, участников туристического рынка и профильных общественных организаций.

«Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры государственной поддержки», — отметила она.

17 декабря прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, что крайне важно в сложившихся из-за коронавируса условиях вкладывать средства в развитие инфраструктуры и поддерживать региональный туризм. «Вижу людей, которые говорят: так красиво, но нет туалетов, руки негде помыть, питание не налажено, негде пройти», — пояснил он. Глава государства также сообщил о том, что в России уже создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом.