Huawei придумала новый способ заработка на смартфонах

Huawei будет взимать плату с других производителей смартфонов за доступ к своим патентам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания объявила о том, что собирается получать отчисления за использование патентов на технологию 5G, на своем сайте во вторник, 16 марта. В сообщении говорится, что Huawei будет собирать с гигантов IT-индустрии, вроде Apple и Samsung, «разумную» плату. Сборы будут касаться каждого проданного телефона, созданного на базе интеллектуальной собственности китайской корпорации. Аналитики Bloomberg отметили, что корпорация придумала новый способ заработать и расширить свое влияние на развивающемся рынке 5G.

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Главный юрисконсульт Huawei Сон Люпин (Song Liuping) пообещал для производителей 5G-устройств более низкую ставку, чем предлагают конкуренты — Qualcomm, Ericsson и Nokia. В свою очередь, глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Джейсон Динг (Jason Ding) подчеркнул, что размер сбора с каждого телефона составит не более 2,5 доллара. Размер отчислений с других продуктов — например, девайсов «интернета вещей» (Internet of Things, IoT) — будет обговариваться дополнительно.

В заявлении корпорации также уточняется, что таким образом компания намерена сохранить прибыль на фоне нахождения в санкционном списке США. По оценке аналитиков Huawei, в период с 2019 по 2021 год корпорация намерена получить от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов в виде патентных и лицензионных сборов.

Ранее аналитики агентства Finbold заявили, что Huawei заняла первое место в мире по активным устройствам с поддержкой стандарта связи пятого поколения. Доля корпорации составила 26,9 процента. На второй позиции с долей в 25,1 процента разместилась Samsung, на третьей — Apple, которая имеет долю 19,5 процента.